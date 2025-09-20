Suspendida la actividad nocturna de una academia de baile en Arteixo por el ruido

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad nocturna de una academia de baile en Arteixo tras las denuncias de varios vecinos por exceso de ruidos que ocasionaron mucha polémica en la localidad.

La medida limita la actividad del centro a partir de las 22.30 horas y prohíbe el uso del climatizador durante ese horario. El tribunal considera acreditado que la actividad provocaba molestias acústicas que afectaban a la «intimidad y a la salud» de los residentes, mientras que los perjuicios para la academia serían de carácter económico y resarcibles.

La suspensión está condicionada a la prestación de una caución de 15.000 euros por parte de los demandantes y podrá ser revisada si cambian las circunstancias del caso. El tribunal recuerda que se trata de una medida cautelar y que no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en el procedimiento ordinario. Ahora, contra la resolución cabe interponer recurso de apelación.

Tras analizar los informes técnicos y médicos aportados, así como las mediciones acústicas que acreditaban niveles sonoros superiores a los permitidos, la jueza ha estimado que el perjuicio a los vecinos es de mayor entidad que el daño económico que sufriría la empresa.

Una ordenanza de inspección de ruidos

En este sentido, el Concello de Arteixo anunció este año que crearía una nueva ordenanza de inspección de ruidos. Una normativa con la que el Ejecutivo local buscará intensificar el control de ruidos a través del uso de sonómetros, como limitadores y registradores de sonido, y establecer zonas de protección acústica con el fin de dar respuesta a las quejas vecinales manifestadas al Ayuntamiento en los últimos años y de diversas mociones presentadas por el grupo socialista reivindicando una ordenanza específica.

Dos años después de que la Valedora do Pobo instase al Concello de Arteixo a «revisar con urgencia e intensificar los controles e inspecciones» en relación al ruido emitido por una academia de baile, los vecinos decidieron llevar el tema al juzgado ante la «inactividad» del Ayuntamiento.

La Valedora concluyó en su último comunicado que el Concello no tomó medidas suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de esta academia de baile. Recordó que los concellos están obligados a realizar una «vigilancia continuada» de los establecimientos a los que concede licencia «a lo largo de la vida de la actividad» para «garantizar en todo momento el interés público» y el derecho al descanso de los residentes.

La nueva ordenanza regulará actuaciones y fiestas municipales

La nueva ordenanza del Ayuntamiento también regulará eventos especiales, como actuaciones musicales y fiestas municipales. Establecerá horarios con liberación expresa de ruido en función de franjas horarias y ensayos musicales, porque, en palabras del concejal de Urbanismo, Alberto Castro, « no queremos que este tipo de eventos sean una barra libre de ruido durante días».

Las escuelas de baile se incluirán en el grupo de pubs y cafés concierto, de forma que los decibelios tendrán que reducirse si su cierre se prolonga. «También se estudiarán zonas de protección acústica si se precisan en algunos barrios tensionados por el exceso de ruido», aseguró el edil de Urbanismo.