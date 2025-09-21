Betanzos invertirá 200.000 euros en los parques de A Ribeira y Pintor Seijo Rubio

El Concello sacó a licitación las obras de renovación de los parques infantiles de A Ribeira y Pintor Seijo Rubio en los que invertirá más de 200.000 euros. Las dos actuaciones forman parte de un programa que incluye trabajos en Alfonso IX, el Pasatiempo, As Donas, Viuxe y anteriormente la plaza del Emigrante, Carregal, casco histórico o el Xuncaliño.

Las obras consistirán en la mejora y modernización de los dos parques con el desmontaje y retirada de los juegos existentes, una nueva pavimentación y la aplicación de un pavimento continuo de caucho. En el caso de A Ribeira se instalarán nuevos juegos que incluirán una estructura con forma de ballena, un faro, una medusa, un barco pirata y un balancín múltiple, todos ellos acomodados para diferentes grupos de edad.

Además se reparará el vallado con el relevo de los postes y largueros dañados para asegurar la integridad estructural del espacio; un nuevo mobiliario, con bancos fabricados en plástico reciclado y una papelera antivandálica.

En cuanto al parque de Pintor Seijo Rubio, los trabajos consistirán en nuevos juegos y una nueva pavimentación, todo ello con la finalidad de crear un parque inclusivo donde todos los niños jueguen, interactúen y aprendan unos de otros. Así está prevista la instalación de nuevos juegos entre los que se incluyen actividades inclusivas, pavimento absorbedor de impactos y mobiliario urbano.

Los juegos escogidos crearán un espacio de entretenimiento para niños de entre 0 y 15 años, con columpio con asiento nido de gran amplitud, apto y homologado para personas con movilidad reducida, un columpio con dos asientos, uno plano y otro de bebé, un juego de bloques de escalada, un integrador de giro rápido, una estructura multijuego para niños de 2 a 6 años, un tobogán plástico.

También habrá c construcciones de cuerdas y redes, una barra de bomberos y de ascenso en forma de «$», un juego infantil adaptado, un mostrador con un pequeño árbol táctil en el extremo, una apertura a modo de puerta abierta por la que se puede pasar de un lado a otro, un túnel, un mostrador enmarcado en un panel flor y un último panel con bola deslizante.