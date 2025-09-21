A contratación la reforma del antiguo sanatorio de O Paraxón como albergue

El Ayuntamiento de Oza-Cesuras ha sacado a contratación por 518.000 euros, impuestos incluidos, la reforma de la primera planta del antiguo sanatorio de tuberculosos de O Paraxón como albergue turístico. La actuación dispone de una subvención de la Axencia Galega de Turismo de 250.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

Los trabajos salen a concurso más de año y medio después de que la Xunta y el Concello finalizasen la primera fase de la rehabilitación de este emblemático edificio modernista diseñado por Rafael González Villar, en la que invirtieron más de medio millón de euros.

La obra que sale ahora a contratación se centra en la planta baja, que se transformará en un albergue de segunda categoría con 21 plazas de alojamiento. Según detalla el pliego de condiciones, este complejo turístico dispondrá de una cama doble, una individual y nueve literas). Habrá dos aseos independientes y dos adaptados y zona de vestuarios con cuatro duchas. No se proyecta servicio de cocina.

Los redactores de la reforma optan por una distribución de espacios que permita conservar, en la medida de lo posible, los muros de piedra y la estructura original. El proyecto incluye también una intervención en el perímetro del edificio para crear un acceso peatonal accesible en la fachada lateral.

Concello y Xunta posponen la intervención en la planta alta a una tercera fase de la rehabilitación. Esta zona se destinará íntegramente a uso turístico de visita, detalla el pliego. La accesibilidad entre las dos plantas se mejorará mediante la instalación de un ascensor que dispone ya de la autorización de Patrimonio. El albergue podrá empezar a utilizarse sin esperar a la reforma completa del edificio.