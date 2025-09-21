«O mellor que fixemos foi saír do ‘padrinazgo’, da tutela da Coruña»
Sacar adiante con éxito un contrato da recollida do lixo para 10 anos é o principal reto que afronta o Consorcio As Mariñas, segundo o seu presidente, José Antonio Santiso, cando se cumpren 25 anos da súa constitución. Incide na importancia do consenso e nas vantaxes da unión de concellos, espera poder prestar máis servizos no futuro e aposta por combinar Nostián e Sogama
Que balance fai destes 25 anos?
O Consorcio fíxose naquel momento por unha necesidade. A mancomunidade estaba controlada pola Coruña, primeiro fixemos unha encomenda de xestión que naquel momento foi ao Concello de Oleiros, para poñer en marcha o noso propio sistema de lixo. E despois tivemos que constituír un consorcio e constituímolo os nove concellos. Un dos muñidores dese Consorcio foi Julio Sacristán. Sóache o de muñidor.
Soa, si. [Chamoullo García Seoane ao responsabilizalo de manter conversas para urdir a moción de censura de Carral].
Non son marqués nin muñidor, que tamén me chamaron marqués. Que o saibas. Pero non contestei nin vou contestar. Julio era o auténtico líder, a auténtica persoa que quería facer este Consorcio. En xeral, tivo sempre moi bo funcionamento, ata 2013, creo que foi, cando a lexislación impedía que os consorcios funcionasen como unha mancomunidade, co cal houbo que adscribilo a un concello, que por peso poboacional foi o de Oleiros, e quitoulle determinadas funcións. A partir dese momento si empezaron os problemas. De feito, o Concello de Arteixo solicitou irse. Houbo problemas tamén co Concello de Cambre e Culleredo, que estiveron estudando a posibilidade de formar algo eles pola súa parte, de marchar. Tamén é certo que non é o mesmo estar xuntos que separados. O Consorcio segue manténdose e temos unha relación máis ou menos pacífica. Non tanto como antes, sabes por quen, pero pacífica. E ten vontade de continuar. Eu teño a esperanza de que poidamos recuperar, a ver se se modifica esa lei, esa maneira de consensuar e de levar a cabo non só os servizos que estamos prestando agora, senón moitos máis. Por exemplo, bombeiros, protección civil. A valoración é positiva pero houbo momentos complicados. Pero os de agora tampouco son dos peores.
Menciona que todo empeorou co cambio legal de 2013 e refírese tamén ao alcalde de Oleiros. Se cambia lei, arránxase?
Nun momento determinado o Concello de Oleiros quixo liderar o Consorcio sen haber eleccións porque o Consorcio estaba adscrito. Explicámoslle que tiña que haber eleccións e comprobouse que a maioría non o quería. Foi ao xulgado e non lle deu a razón e seguimos traballando e buscando solucións, pero de maneira un tanto curiosa, porque tennos que aprobar as contas, porque as ten que transmitir. Agora imos sacar a concurso outra vez o tema do lixo. En 2005 adxudicouse... que por certo o único que queda daquela adxudicación é o alcalde de Oleiros, os demais non estabamos. Era un servizo estupendo pero pasados os anos vai cambiando, algúns concellos medraron moito de poboación e non está á altura das circunstancias, a pesar de que os cidadáns do Consorcio son os que máis pagan pola taxa, porque non podemos facer como outros concellos que o financian con outros costos. Xa hai un borrador de condicións.
¿Si?
Si, xa o teñen os distintos concellos, déuselles un tempo para que revisen os pregos e imos sacara a concurso a nova concesión e aí si que lle imos poñer á nova concesionaria a mellora dos servizos en xeral. En todos os lados hai eivas. Pódese queixar un concello e pasa por alí, como por Cambre, Culleredo ou Oleiros, todos os días, e eu teño algún sitio polo que pasa unha vez á semana e pagan o mesmo. Temos que ser solidarios uns cos outros, todos, e non só mirar para o dun.
Augura outros 25 anos?
Polos concellos cos que máis trato teño, Carral, Bergondo e Betanzos, que teñen un crecemento de poboación máis lento, eu creo que por culpa nosa vai existir o Consorcio ou mancomunidade ou o que sexa. Agora ben, eu que sei, vai depender dos gobernantes que haxa. Julio Sacristán, que estea en paz, era un home de buscar consensos e a agrupación porque sabemos que na unión está a forza. Ten que haber esa vontade de agruparse, porque andar sós pola vida non é boa cousa. Eu lévome moi ben co Concello de Arteixo. Tenme dito que se funcionara de maneira máis estreita e mellor, con consenso, non ten inconveniente en volver incorporarse e incluso levar o lixo si hai un …
Si hai que?
Tarde ou cedo, ten que haber un entendemento entre Nostián e Sogama. As cuestións de carácter político... Lévollo dito a alcaldes da Coruña e presidentes da Xunta, non serven de nada esas guerras. Nostián no seu momento foi unha proposta que houbo porque caeu o de Bens, para facer algo distinto. Pero non cumpriu os obxectivos. Non son partidario de cerrar Nostián, pero si de buscar acordos e consensos con Sogama. Podía ser unha planta de transferencia, onde se tratara a fracción orgánica do Golfo Ártabro, e conciliala con Sogama. Non hai que ser tercos. En Suecia e Noruega queiman e reutilizan para calefacción. E a día de hoxe, son 30 euros de canon a tonelada para vertedoiro e 10 incinerar en España.
O mellor e o peor que fixeron?
O mellor, saír do padrinazgo, da tutela do Concello da Coruña. Ser maiores e agruparnos por nós mesmos e funcionar entre nós mesmos. O peor, a loita e intereses privados e políticos que primen sobre o interese xeral de todos os cidadáns.
