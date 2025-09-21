Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«O mellor que fixemos foi saír do ‘padrinazgo’, da tutela da Coruña»

Sacar adiante con éxito un contrato da recollida do lixo para 10 anos é o principal reto que afronta o Consorcio As Mariñas, segundo o seu presidente, José Antonio Santiso, cando se cumpren 25 anos da súa constitución. Incide na importancia do consenso e nas vantaxes da unión de concellos, espera poder prestar máis servizos no futuro e aposta por combinar Nostián e Sogama

José Antonio Santiso. | Víctor Echave

Sara Vázquez

Abegondo

Que balance fai destes 25 anos?

O Consorcio fíxose naquel momento por unha necesidade. A mancomunidade estaba controlada pola Coruña, primeiro fixemos unha encomenda de xestión que naquel momento foi ao Concello de Oleiros, para poñer en marcha o noso propio sistema de lixo. E despois tivemos que constituír un consorcio e constituímolo os nove concellos. Un dos muñidores dese Consorcio foi Julio Sacristán. Sóache o de muñidor.

Soa, si. [Chamoullo García Seoane ao responsabilizalo de manter conversas para urdir a moción de censura de Carral].

Non son marqués nin muñidor, que tamén me chamaron marqués. Que o saibas. Pero non contestei nin vou contestar. Julio era o auténtico líder, a auténtica persoa que quería facer este Consorcio. En xeral, tivo sempre moi bo funcionamento, ata 2013, creo que foi, cando a lexislación impedía que os consorcios funcionasen como unha mancomunidade, co cal houbo que adscribilo a un concello, que por peso poboacional foi o de Oleiros, e quitoulle determinadas funcións. A partir dese momento si empezaron os problemas. De feito, o Concello de Arteixo solicitou irse. Houbo problemas tamén co Concello de Cambre e Culleredo, que estiveron estudando a posibilidade de formar algo eles pola súa parte, de marchar. Tamén é certo que non é o mesmo estar xuntos que separados. O Consorcio segue manténdose e temos unha relación máis ou menos pacífica. Non tanto como antes, sabes por quen, pero pacífica. E ten vontade de continuar. Eu teño a esperanza de que poidamos recuperar, a ver se se modifica esa lei, esa maneira de consensuar e de levar a cabo non só os servizos que estamos prestando agora, senón moitos máis. Por exemplo, bombeiros, protección civil. A valoración é positiva pero houbo momentos complicados. Pero os de agora tampouco son dos peores.

Menciona que todo empeorou co cambio legal de 2013 e refírese tamén ao alcalde de Oleiros. Se cambia lei, arránxase?

Nun momento determinado o Concello de Oleiros quixo liderar o Consorcio sen haber eleccións porque o Consorcio estaba adscrito. Explicámoslle que tiña que haber eleccións e comprobouse que a maioría non o quería. Foi ao xulgado e non lle deu a razón e seguimos traballando e buscando solucións, pero de maneira un tanto curiosa, porque tennos que aprobar as contas, porque as ten que transmitir. Agora imos sacar a concurso outra vez o tema do lixo. En 2005 adxudicouse... que por certo o único que queda daquela adxudicación é o alcalde de Oleiros, os demais non estabamos. Era un servizo estupendo pero pasados os anos vai cambiando, algúns concellos medraron moito de poboación e non está á altura das circunstancias, a pesar de que os cidadáns do Consorcio son os que máis pagan pola taxa, porque non podemos facer como outros concellos que o financian con outros costos. Xa hai un borrador de condicións.

¿Si?

Si, xa o teñen os distintos concellos, déuselles un tempo para que revisen os pregos e imos sacara a concurso a nova concesión e aí si que lle imos poñer á nova concesionaria a mellora dos servizos en xeral. En todos os lados hai eivas. Pódese queixar un concello e pasa por alí, como por Cambre, Culleredo ou Oleiros, todos os días, e eu teño algún sitio polo que pasa unha vez á semana e pagan o mesmo. Temos que ser solidarios uns cos outros, todos, e non só mirar para o dun.

Augura outros 25 anos?

Polos concellos cos que máis trato teño, Carral, Bergondo e Betanzos, que teñen un crecemento de poboación máis lento, eu creo que por culpa nosa vai existir o Consorcio ou mancomunidade ou o que sexa. Agora ben, eu que sei, vai depender dos gobernantes que haxa. Julio Sacristán, que estea en paz, era un home de buscar consensos e a agrupación porque sabemos que na unión está a forza. Ten que haber esa vontade de agruparse, porque andar sós pola vida non é boa cousa. Eu lévome moi ben co Concello de Arteixo. Tenme dito que se funcionara de maneira máis estreita e mellor, con consenso, non ten inconveniente en volver incorporarse e incluso levar o lixo si hai un …

Si hai que?

Tarde ou cedo, ten que haber un entendemento entre Nostián e Sogama. As cuestións de carácter político... Lévollo dito a alcaldes da Coruña e presidentes da Xunta, non serven de nada esas guerras. Nostián no seu momento foi unha proposta que houbo porque caeu o de Bens, para facer algo distinto. Pero non cumpriu os obxectivos. Non son partidario de cerrar Nostián, pero si de buscar acordos e consensos con Sogama. Podía ser unha planta de transferencia, onde se tratara a fracción orgánica do Golfo Ártabro, e conciliala con Sogama. Non hai que ser tercos. En Suecia e Noruega queiman e reutilizan para calefacción. E a día de hoxe, son 30 euros de canon a tonelada para vertedoiro e 10 incinerar en España.

O mellor e o peor que fixeron?

O mellor, saír do padrinazgo, da tutela do Concello da Coruña. Ser maiores e agruparnos por nós mesmos e funcionar entre nós mesmos. O peor, a loita e intereses privados e políticos que primen sobre o interese xeral de todos os cidadáns.

