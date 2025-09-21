El trampantojo de Perillo

El mercado municipal de Perillo vuelve a exhibir a lo mejor del arte de la comarca. La pintora coruñesa Lara Pintos es la nueva inquilina del Espacio Peculiar, con una exhibición que precisamente refleja la importancia de los lugares de exposición. Tantos Pintos como la comisaria de la muestra, Pilar Romero, buscaban un enfoque social y acercar el arte contemporáneo, normalmente más alejado, a los vecinos de Oleiros. Estando en el mercado hace que se quite ese medio que puede existir a veces cuando se entra a un museo. «Una señora que nunca ha ido a un museo, pasa por ahí y realmente sí que nota esa cercanía, preguntan, y no es esa barrera que existe a la hora de dirigirte a una galería», señala la pintora.

Para esta muestra Pintos quería hacer algo propio para la galería. «Los cuadros versan sobre lo que es un lugar de exposición y de sus elementos. Se representan peanas y otros elementos de sustento típicos de la historia del arte que son los fustes con los capiteles clásicos del arte griego, el dórico, corintio... Es representar elementos que sustentan obras de arte, hechos pintura», explica.

«Se llama Trampa y Reflejo porque hay un poco de trampantojo en el cuadro del fondo, el único que está colgado y que representa el reflejo de la habitación», revela la pintora.

Cada uno de los cuadros sobre estos elementos está a su vez colocado sobre peanas en lugar de estar colgados, lo que los presenta como si fueran una escultura y hace que sea más sencillo acercarse a ellos y entender el concepto. «A veces que la imagen sea realista hace que sea más fácil entrar a entender el arte», afirma Pintos. La coruñesa está especializada en relatar la conversación entre la arquitectura y los espacios. «Lo que hago es vincular la identidad del lugar con los que lo han habitado, porque las casas a veces son lugares de tránsito y yo quiero buscar esa representación de historias personales sin recurrir a la figura humana», señala.