Arqueólogos del CSIC presentarán sus hallazgos en Montes Claros
A Laracha
El Centro Sociocultural de Vilaño en A Laracha se convertirá en un punto de encuentro con la historia el 26 de septiembre a partir de las 19.30 horas. Y es que el equipo de arqueólogos del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipi), centro perteneciente al Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), compartirá con los asistentes los resultados de las investigaciones que realizaron en los últimos meses en el Castro de Montes Claros, uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de la comarca.
