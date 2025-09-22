Culleredo prevé adjudicar huertos urbanos hasta 2029
Culleredo
El Concello de Culleredo lanza su plan de formación de horticultura ecológica, que incluirá la posterior adjudicación de los huertos urbanos municipales hasta 2029. Habrá sesiones teóricas en el centro Pablo Picasso y prácticas en los huertos. Las personas que así lo deseen podrán inscribirse hasta el 6 de octubre para optar a una de las 50 plazas. Tras completar la formación, los interesados podrán acceder a la adjudicación de los huertos mediante sorteo. En el Botánico habrá 24 huertos disponibles.
