‘Heart of Gaza. Memorias dun neno palestino’ llega a Oleiros
Oleiros
A Fábrica de Oleiros inauguró este domingo la exposición ‘HeART of Gaza. Memorias dun neno palestino’, un proyecto artístico que reúne dibujos realizados por niños y niñas de Gaza en los que plasman su percepción del genocidio que sufren, incluyendo obras de aquellos que han perdido la vida a causa del conflicto.
Fundada por Mohammed Timraz (Gaza) y Féile Butler (Irlanda), comenzó como un intercambio de arte infantil a través de WhatsApp. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 3 de octubre.
