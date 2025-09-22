‘Heart of Gaza. Memorias dun neno palestino’ llega a Oleiros

A Fábrica de Oleiros inauguró este domingo la exposición ‘HeART of Gaza. Memorias dun neno palestino’, un proyecto artístico que reúne dibujos realizados por niños y niñas de Gaza en los que plasman su percepción del genocidio que sufren, incluyendo obras de aquellos que han perdido la vida a causa del conflicto.

Fundada por Mohammed Timraz (Gaza) y Féile Butler (Irlanda), comenzó como un intercambio de arte infantil a través de WhatsApp. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 3 de octubre.