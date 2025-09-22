Nuevo proyecto turístico en Arteixo: seis cabañas de bosque en Insua

Seis nuevas cabañas de bosque se sumarán a la oferta turística de Arteixo. Y es que la empresa Trastealo y Guardalo SL. acaba de someter a evaluación ambiental un nuevo proyecto con el que prevé poner en marcha un campamento turístico con seis refugios de madera en Insua, en la parroquia de Morás, concretamente en una parcela sin uso de 15.986 metros cuadrados con acceso directo desde la A-6 y la AG-55.

La ubicación de las cabañas en Insua. / LOC

El campamento tendrá capacidad para 24 plazas y contará con la categoría de una estrella de acuerdo con la normativa vigente. Hasta un 75% de la superficie podrá destinarse a zona de acampada, aunque en ningún caso superará el 50% del total. El resto del terreno se dedicará a zonas verdes, deportivas, recreativas y de uso común.

Todos las cabañas tendrán cubierta a dos aguas, con alturas de entre 2,16 y 3,17 metros, ventilación natural a través de ventanas y sistemas de iluminación natural y artificial. La empresa construirá cuatro refugios de 44 metros cuadrados cada uno, de los cuales tres se destinarán a alojamiento y otro a recepción.

Dos dormitorios, cocina, aseo, sala de estar y porche

Todas ellas contarán con dos dormitorios, una cocina con vitrocerámica, nevera, campana extractora y fregadero, un aseo con inodoro, lavabo y ducha, una sala de estar y un porche.

A mayores se crearán dos refugios más grandes, con una superficie de 72 metros cuadrados cada uno, que dispondrán de un dormitorio adicional. El informe indica además que uno de los aseos estará totalmente adaptado a personas con movilidad reducida.

Vista del interior de una de las cabañas. / LOC

En la caseta destinada a recepción de servicios se habilitará una zona cerrada para atención al público, con venta de productos de primera necesidad, conexión wifi para los campistas mediante un router central, además de una sala con máquinas expendedoras de comida y bebida.

En el exterior, los usuarios dispondrán de lavaderos para ropa y utensilios de cocina. Así mismo, la empresa detalla en el proyecto que el campamento contará con una zona de aparcamiento para siete vehículos: cinco para las cabañas y dos más para el personal de recepción del complejo turístico.

Cada cabaña contará con seis placas solares fotovoltaicas integradas en la cubierta, conectadas a la red eléctrica interior del campamento. También se prevén las instalaciones necesarias de electricidad, fontanería, saneamiento y protección contra incendios. Además se acondicionará un espacio verde cerrado perimetralmente.

Tiendas de campaña y autocaravanas

Dentro de la zona de acampada se permitirá la estancia de tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas y cualquier elemento semejante y fácilmente transportable.

Las actuaciones incluirán el desbroce, desmonte, nivelado y compactado del terreno; la colocación de un cerramiento perimetral de malla sobre postes metálicos con base de hormigón; y la construcción de viales interiores de zahorra y aparcamientos con acabado en tierra pisada.

El objetivo del proyecto es, por tanto, dotar de una infraestructura «adecuada y lo más respetuosa posible con el medio ambiente, que permita dar acogida, a los numerosos visitantes que acuden con sus vehículos a disfrutar de este entorno natural de ocio y esparcimiento», tal y como indica el informe de Trastealo y Guardalo.

También señala que la superficie en la que se va a actuar no afecta a elementos del patrimonio cultural catalogados, ni a zonas de presunción arqueológica o bienes inmuebles declarados o propuestos para su catalogación, por lo que asegura que pueden descartarse impactos en este sentido. Este complejo de cabañas del bosque en el núcleo de Insua se sumaría así a las otras que se inauguraron el verano pasado en el lugar de Valcovo.