Las rutas en catamarán de la Reserva salen a la costa de Sada, Lorbé y Miño

Las alternativas de ecoturismo crecen en territorio de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Las rutas en catamarán eléctrico, que se habían lanzado con base en Betanzos y con recorridos por el Mandeo hasta Os Caneiros o por la ría, fijan la base en Sada con su nueva concesionaria, Galicia Eventos y Ocio, lo que permite independizar su actividad de las mareas —que sí condicionan en río y ría— y ofrecer nuevos paisajes: un recorrido por la Costa Doce, de Sada y Lorbé, junto a las bateas; otro cerca de la playa de Miño y la desembocadura del río Lambre, que conecta con la Senda dos Sentidos, y, como hasta ahora, por la ría y el río hasta Os Caneiros.

El motor del catamarán, 100% eléctrico, permite viajar sin ruido ni olor a combustible en el catamarán. Este silencio permite escuchar las explicaciones que ofrece el patrón y guía José Romero, de Galicia Eventos y Ocio, sobre un entorno desde el que se puede divisar hasta el puerto exterior de Ferrol y la zona de Ares y Redes, si se navega la Costa Doce, y en el que abundan aves y delfines. Los navegantes, además, podrán ver los peces y mejillones que habitan bajo la superficie de las aguas que se surcan casi como si buceasen gracias a unas gafas que simulan el fondo de la ría en 360º.

La fecha en la que ha iniciado su nueva etapa el catamarán, este lunes, tiene marcado carácter «simbólico», ya que es «el día que empieza el otoño», apuntó el gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva, Diego López, durante un recorrido de presentación, y aclaró que en la embarcación se ofrecen maridajes con productos locales. López incidió en que el otoño es muy buena época para avistar aves, que abundan el entorno, donde hay dos observatorios, y recordó que «desestacionalizar» y plantear experiencias en «grupos pequeños» para «no masificar» figuran entre los objetivos fundamentales de la Reserva, además de «contribuir a la economía local». Para ello, plantean «paquetes» que pueden contratarse configurados al gusto, con las iniciativas que cada uno seleccione, a través de las agencias de turismo que figuran entre las empresas con sello de la Reseva, ya más de 100.

Sesiones de pádel surf, kayak, canoa o bici de agua que oferta Onda do Pedrido figuran en la oferta de actividades, deporte y ocio en la zona que engloba el paraguas de la Reserva en su apuesta por el ecoturismo. También visitas guiadas por los jardines del pazo de Mariñán, que recogen elementos propios del estilo francés y árboles de más de 150 años llegados de Asia o Oriente Medio para dar muestra del poderío económico de sus dueños, y desde cuyos muros se pueden disfrutar vistas a la ría.

La gastronomía destaca entre los atractivos de la Reserva, con numerosos restaurantes que ofrecen platos preparados a base de producto de territorios de la Reserva de Biosfera, además de vinos locales, como el branco lexítimo.