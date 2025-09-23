Absuelto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el derribo de Casa Carnicero

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y el arquitecto técnico municipal José Luis Jares, han sido absueltos por la Audiencia Provincial en el caso del derribo de la catalogada Casa Carnicero el Fin de Año de 2020. La Fiscalía pedía para ambos 15 meses de prisión, 12 años de inhabilitación para cargo público y una multa económica.

El tribunal de la Audiencia Provincial considera que "existen dudas incompatibles con la fehaciencia necesaria para enervar la presunción de inocencia y considerar concurrente la existencia de un elemento subjetivo por parte de los acusados de actuar vulnerando de forma fragante el ordenamiento aplicable".

Los jueces descartan que se trate de un delito de prevaricación, porque las supuestas decisiones ilícitas tendrían que "favorecer" a la ruina. Consideran que los problemas para su aplicación "surgen desde el punto de vista del objeto material sobre el que ha de recaer aquel comportamiento, y que son los edificios singularmente protegidos, naturaleza que no es apreciable en este supuesto".

Los magistrados explican en la sentencia que la Casa Carnicero "no tiene la condición de especial protección", es decir, que no está catalogada como Bien de Interés Cultural, que se exige para la comisión del delito que se les imputa. También señalan que para afirmar que se trata de un delito de prevaricación los implicados tendrían que haber dictado una resolución injusta "a sabiendas", y rompiendo "de forma total" el ordenamiento jurídico.

La Sala acepta algunos de los argumento de la Fiscalía, ya que considera que el derribo de Casa Carnicero "requería de la autorización previa de la Xunta de Galicia", y que este hecho era "era conocido, y asumido, por el alcalde ahora imputado". Además, destacan también que "es igualmente incuestionable que dicha autorización no fue concedida" y que "asistimos a una demora por parte del Ayuntamiento en llevar a cabo las obras de conservación del edificio". La Audiencia indica que dicha demora "viene a hacer más llamativa, por así decirlo, la frenética actuación municipal los tres últimos días del año 2020", que derivó en la demolición.

Sin embargo, el tribunal subraya que las dudas que provocan la absolución de los acusados "derivan de las aseveraciones de varios técnicos que, aunque existiera el requerimiento autonómico a la rehabilitación del edificio, ello pudiera presentarse como una propuesta más teórica que real".

"No llegamos a la conclusión, con la fehaciencia necesaria, de que esa acción y el resultado producido por la actuación ahora imputada pueda ser considerada como una conducta determinada para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad municipal aquí acusada, perjudicando al ciudadano afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública, eliminando arbitrariamente la libre competencia) en un injustificado ejercicio de abuso de poder", señalan los magistrados, que añaden que "podemos estar ante una actuación formalmente irregular, clandestina u opaca, para remediar una previa inacción del propio consistorio y de sus responsables, pero no injusta ni groseramente contraria a Derecho".

La Audiencia Provincial dictamina así la absolución de tanto Ángel García Seoane como de José Luis Jares. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.

El incendio que destruyó una joya arquitectónica

La saga del caso comenzó en julio de 2020, cuando un incendio arrasó con la vivienda. Los técnicos municipales destacaron en sus informes que la rehabilitación del edificio era prácticamente imposible y que su estado actual suponía un "serio riesgo" de desplome.

Durante el juicio, Ángel García Seoane justificó el derribo afirmando que la prioridad era proteger a conductores y viandantes para que no hubiese muertes por desprendimientos del edificio tras el incendio. El primer edil destacó que el proceso se hizo conforme al proceso dictaminado por la Xunta y que, al no tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), sólo tenían que comunicar la decisión, no pedir permiso. El regidor aseguró que la intención siempre fue conservar el edificio, algo que también aseveraron los herederos de la Casa Carnicero durante la vista.

El arquitecto técnico también incidió en el peligro que suponía el edificio durante el juicio. José Luis Jares señaló en su declaración que en una visita a Casa Carnicero tras el incendio observó que “los muros prestaban una altísima inestabilidad” y se “deshacían”. A preguntas de Fiscalía también recordó que el 28 de diciembre de 2020 se había caído una parte del tejado y que había un riesgo “altísimo” para los obreros, si se decidía apuntalar el edificio.

Sin embargo, una de las funcionarias de Patrimonio que declaró en el juicio, Belén Currás, destacó que sí era necesaria la autorización de la Xunta, estuviese o no el inmueble declarado como BIC. La arquitecta indicó que, ante todo, “siempre hay que intentar preservar el bien” o en su defecto, “consolidar la ruina”.

La Fiscalía reiteró durante el juicio su petición de pena. El Ministerio Público afirmó que veía un delito de prevaricación del alcalde por dar la orden de demoler Casa Carnicero "a sabiendas" de que era una "decisión injusta" e "ilegal". La Fiscalía consideraba que tanto García Seoane como el arquitecto técnico, al que considera "cooperador necesario" omitieron "trámites legales". Los letrados reiteraron que el derribo requería de una "autorización previa" de Patrimonio y que el Concello "no hizo nada" tras el incendio.