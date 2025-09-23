El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
«Hubo justicia porque yo no cometí ningún delito». De esta forma se pronunciaba el alcalde de Oleiros, Ángel García Seone, tras conocer el fallo de la sentencia sobre el caso de la demolición de Casa Carnicero.
García Seoane afirmó que él actuó «en defensa de los ciudadanos» a la hora de decidir derribar el inmueble catalogado y reiteró que «no dudó» que era la decisión correcta para evitar que hubiese accidentes por los desprendimientos de la ruina.
En una rueda de prensa el martes, el regidor oleirense afirmó que el caso fue auspiciado por su oposición política, que no puede ganarle en las urnas. «Se me acusa por parte de aquellos que políticamente no pueden conmigo, pensando que la justicia les tiene que echar una mano para acabar conmigo», sentenció.
García Seoane reiteró que, a pesar de las mociones de censura que han sacado a su formación, Alternativa dos Veciños, de los gobiernos municipales y, aunque la Audiencia Provincial le hubiese condenado e inhabilitado, él iba a desaparecer de la política. « Si la sentencia venía a la contraria, tampoco me iba acasa. A casa me van a echar los vecinos de Oleiros, que son los únicos que me pueden echar».
El alcalde señaló que, aunque no dudaba de su inocencia, sí estaba preocupado por el futuro del arquitecto municipal, también en riesgo de ser inhabilitado. «Estaba más que nada preocupado por el compañero funcionario, no por mí. Si hubiera una sentencia negativa, esa persona, actuando correctamente en el cumplimiento de su trabajo, se quedaba sin trabajo, fuera de juego él y su familia», dijo.
