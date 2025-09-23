Arteixo solicita la revisión catastral del puerto exterior por «serias discrepancias» con los valores fijados

El Concello de Arteixo ha remitido un escrito a la Xerencia Rexional do Catastro de Galicia para reclamar la revisión catastral del puerto exterior alegando «serias discrepancias entre el valor catastral establecido en su día por este organismo y la realidad». La Concejalía de Economía e Facenda funda su solicitud en informes jurídicos y técnicos encargados a un despacho de abogados y a un estudio de ingeniería.

Estos informes, defiende el responsable del área económica, justifican la pretensión de que se revisen los valores catastral de este Bien Inmueble de Características Especiales (BICE). El Gobierno local que preside Carlos Calvelo (PP) considera que hay determinadas instalaciones que no fueron correctamente valoradas o que se omitieron directamente, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.

«Existen circunstancias en que, o bien no se calculó conforme a la realidad, o existen bienes, instalaciones y construcciones que no se tuvieron en cuenta y, consecuentemente, no se valoraron», defiende el Ayuntamiento.

La Concejalía de Economía e Facenda propone al Catastro dos posibles vías para resolver este desacuerdo: la apertura de un procedimiento de rectificación del error o de subsanación de discrepancias. El Ejecutivo se decanta por este último, que se abre de oficio cuando la Administración tiene conocimiento, por cualquier medio, de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes y la realidad inmobiliaria y su origen no se debe a un incumplimiento en la obligación de declarar. El Catastro dispone de cuatro meses para resolver el expediente y la resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en la que se hubiese comunicado la discrepancia.