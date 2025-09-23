Betanzos abre la inscripción para un taller de memoria

El Concello de Betanzos inicia el curso con la inscripción a varias actividades de ocio para todos los públicos. Entre ellas está el taller de Estimulación Cognitiva y memoria, dirigido a mayores de 60 años o más. Las clases se impartirán también en las parroquias de Xanrozo e Infesta. El plazo de solicitud de plaza estará abierto hasta este viernes.