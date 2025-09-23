Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Bergondo insta a mejorar la red de agua

Piden que se evite la situación de este verano

RAC

Bergondo

El BNG presentará en el siguiente pleno de Bergondo una moción para mejorar el abastecimiento de agua en la localidad tras los problemas ocurridos durante el verano.

La formación pide al Ejecutivo local que traslade al resto de administraciones competentes las preocupaciones de los vecinos y que se investigue con urgencia los problemas a corregir, ya sean en la red o en el depósito, para que no se vuelva a repetir la situación.

