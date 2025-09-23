El BNG de Bergondo insta a mejorar la red de agua
Piden que se evite la situación de este verano
Bergondo
El BNG presentará en el siguiente pleno de Bergondo una moción para mejorar el abastecimiento de agua en la localidad tras los problemas ocurridos durante el verano.
La formación pide al Ejecutivo local que traslade al resto de administraciones competentes las preocupaciones de los vecinos y que se investigue con urgencia los problemas a corregir, ya sean en la red o en el depósito, para que no se vuelva a repetir la situación.
