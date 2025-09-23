El Concello da luz verde a la delimitación definitiva de la urbanización de A Penouqueira
Avisa de una serie de afecciones pero se muestra conforme con la plan urbanístico de la Xunta
La concejalía de Urbanismo de Arteixo ha emitido un decreto para manifestar su conformidad con la delimitación definitiva del sector de A Penouqueira en el que la Xunta prevé construir 160 viviendas protegidas. La nueva delimitación, fijada en agosto, amplía el ámbito inicial y enlaza con la Travesía de Arteixo.
Como ya informó este periódico, se trata de un sector de suelo urbano no consolidado de unas ocho hectáreas emplazado en el conocido como monte de A Penouqueira, que la Xunta intentó urbanizar hace ya cuarenta años pero donde nunca llegó a construirse por su elevada pendiente. El ámbito se desarrollará al amparo de la ordenanza de suelo urbano residencial de vivienda familiar en edificación extensiva.
El Concello de Arteixo da su conformidad a la delimitación definitiva marcada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo y a su plan de construir vivienda protegida en este sector, aunque advierte de una serie de afecciones que pueden dar pie a consideraciones por parte de distintos organismos sectoriales.
En concreto, Urbanismo advierte de afecciones de minas, agropecuarias o aeronáuticas y de patrimonio cultural.
El plan urbanístico puede ser todavía objeto de cambios durante la tramitación. La Xunta adjudicó en abril al estudio Monteoliva Arquitectura la redacción de este plan y el correspondiente proyecto de expropiación y parcelamiento del sector. El documento tiene que someterse todavía a exposición pública. El objetivo del Gobierno gallego es comenzar las obras de urbanización en 2028.
- Fallece una mujer de 31 años en un accidente en Pastoriza
- El trampantojo de Perillo
- Suspendida la actividad nocturna de una academia de baile en Arteixo por el ruido
- Seis detenidos tras desarticular una organización, con base en Arteixo, dedicada a la distribución de cocaína
- Nuevo proyecto turístico en Arteixo: seis cabañas de bosque en Insua
- «O mellor que fixemos foi saír do ‘padrinazgo’, da tutela da Coruña»
- Arteixo impulsa la reforma del área de los Herbales del Río Chamín
- José Luis Olmedo, ingeniero de Hijos de Rivera: «El lúpulo de Betanzos es único, y es un orgullo»