El Consorcio entregará más composteros en octubre

El Consorcio As Mariñas retomará en el mes de octubre las charlas formativas y las entregas de composteros en los ocho concellos que lo integran. La campaña de compostaje doméstico suma ya cerca de 800 hogares que tienen un compostero en uso en la comarca, «al tiempo que se acumulan cientos de solicitudes en lista de espera», asegura el ente comarcal.

En cada sesión, además de la entrega del kit de autocompostaje —integrado por compostero, aireador, termómetro y peneira—, las personas participantes reciben una formación práctica que les permite aprender el proceso, resolver dudas habituales y garantizar el buen funcionamiento del compostero.

Las fechas se concretarán en las próximas semanas. Mientras, la inscripción continúa abierta y los interesados pueden informarse en https://www.consorcioam.org/gl.