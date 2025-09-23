Continúa la búsqueda del desaparecido en Sada
El operativo se extiende a la zona de Redes
Sada
Continúa el operativo para buscar a Celso Pérez Regueiro, el hombre de 73 años desaparecido en Sada este viernes. De acuerdo con la Guardia Civil, el servicio aéreo sobrevoló la zona de Redes mientras patrullas a pie continuaban la búsqueda en el entorno, así como en la parroquia de Lorbé, en Oleiros.
Este martes el punto de encuentro para el operativo será a las 09.00 horas en Ares para la limpiar la zona de Ares y Redes hasta Cabañas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece una mujer de 31 años en un accidente en Pastoriza
- El trampantojo de Perillo
- Suspendida la actividad nocturna de una academia de baile en Arteixo por el ruido
- Seis detenidos tras desarticular una organización, con base en Arteixo, dedicada a la distribución de cocaína
- Nuevo proyecto turístico en Arteixo: seis cabañas de bosque en Insua
- «O mellor que fixemos foi saír do ‘padrinazgo’, da tutela da Coruña»
- Arteixo impulsa la reforma del área de los Herbales del Río Chamín
- José Luis Olmedo, ingeniero de Hijos de Rivera: «El lúpulo de Betanzos es único, y es un orgullo»