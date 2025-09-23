Continúa la búsqueda del desaparecido en Sada

Continúa el operativo para buscar a Celso Pérez Regueiro, el hombre de 73 años desaparecido en Sada este viernes. De acuerdo con la Guardia Civil, el servicio aéreo sobrevoló la zona de Redes mientras patrullas a pie continuaban la búsqueda en el entorno, así como en la parroquia de Lorbé, en Oleiros.

Este martes el punto de encuentro para el operativo será a las 09.00 horas en Ares para la limpiar la zona de Ares y Redes hasta Cabañas.