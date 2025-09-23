Cuentacuentos y taller con Pakolas en la biblioteca de Cambre
Cambre
La Biblioteca Central María Pita de Cambre convoca a todos los pequeños exploradores a participar en una actividad con el músico Pakolas. El artista ofrecerá el cuentacuentos interactivo Ecoralia, a lambona ecolóxica un contacontos interactivo con un taller este miércoles a las 17.30. La actividad es para niños de 3 a 10 años y se requiere inscribirse antes en la biblioteca.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece una mujer de 31 años en un accidente en Pastoriza
- El trampantojo de Perillo
- Suspendida la actividad nocturna de una academia de baile en Arteixo por el ruido
- Seis detenidos tras desarticular una organización, con base en Arteixo, dedicada a la distribución de cocaína
- Nuevo proyecto turístico en Arteixo: seis cabañas de bosque en Insua
- «O mellor que fixemos foi saír do ‘padrinazgo’, da tutela da Coruña»
- Arteixo impulsa la reforma del área de los Herbales del Río Chamín
- José Luis Olmedo, ingeniero de Hijos de Rivera: «El lúpulo de Betanzos es único, y es un orgullo»