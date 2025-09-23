Cuentacuentos y taller con Pakolas en la biblioteca de Cambre

La Biblioteca Central María Pita de Cambre convoca a todos los pequeños exploradores a participar en una actividad con el músico Pakolas. El artista ofrecerá el cuentacuentos interactivo Ecoralia, a lambona ecolóxica un contacontos interactivo con un taller este miércoles a las 17.30. La actividad es para niños de 3 a 10 años y se requiere inscribirse antes en la biblioteca.