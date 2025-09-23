La Escola de Xadrez de Arteixo inicia el curso el día 1

La Escola de Xadrez del Club Xadrez Arteixo comenzará a impartir las clases del nuevo curso el día 1 de octubre. Las personas interesadas pueden anotarse a través del número de teléfono 617 234 393 y del correo electrónico xadrezarteixo@gmail.com.

Las clases serán los miércoles de 18.00 a 19.30 y los viernes de 18.00 a 19.30 (iniciación) y de 19.30 a 21.00 (perfeccionamiento). La escuela está abierta a personas de todas las edades a partir de los 5 ó 6 años. El centro ofrece tanto clases de iniciación y perfeccionamiento como participación en competiciones, ligas y torneos y el programa especial Dalle Xaque Mate á Violencia de Xénero.