Estreno de un documental sobre el parque Rosalía Mera

El Concello de Oleiros estrenará este viernes 26 de septiembre a las 20.30 horas el documental Con outra ollada, un trabajo audiovisual sobre el parque de Rosalía Mera, donde se proyectará el filme al aire libre.

El proyecto narra el proceso de creación de un espacio referente en diseño sostenible, con imágenes y entrevistas a vecinos y técnicos que participaron en la construcción del parque. Una de las singularidades de este es que se instaló sobre un suelo de titularidad privada, con un compromiso de la promotora a convertirlo en un lugar de disfrute de los vecinos.

Conchi Pérez, directora técnica de una de las empresas de paisajismo colaboradoras en el proyecto destacó que este «nace de la preocupación, sensibilidad y sentido de responsabilidad de la promotora, con respeto al cuidado del entorno».