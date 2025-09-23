A Laracha renueva su Comité de Hermanamiento

A Laracha llevará al pleno de este jueves la renovación de los miembros del Comité de Hermanamiento con el municipio francés de Les Sables d’Olonne.

Con esta actualización, el gobierno local incluye a entidades como el Club Ciclista Laracha, la Asociación Deportiva Downhill Laracha y el club Laracha en Dúas Rodas. De esta forma el Concello refuerza la representación del tejido cultural, deportivo y educativo del órgano. En este se mantienen los dos concejales del grupo de gobierno, un edil de cada grupo de la oposición y los directores de los cuatro centros educativos. En el Comité también hay representación de las asociaciones culturales y varios clubes deportivos del municipio coruñés.

La última vez que se reunió el Comité de Hermanamiento fue este agosto para avanzar en los preparativos del Concello en el Festival des Arts de Les Sables d’Olonne, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. La artista Maribel Castiñeira, natural de Caión, hará una exposición de su obra de pintura intuitiva.