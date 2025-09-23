Oleiros pide 400.000 euros para instalar gradas en el multiusos

El Concello de Oleiros solicitará a la Diputación de A Coruña una subvención de 400.000 euros para instalar unas gradas retráctiles en el futuro multiusos de Bastiagueiro, todavía en construcción. La propuesta de solicitud irá a votación en el próximo pleno de la Corporación, este jueves.

El presupuesto total de esta actuación sería de 581.081 euros. El Concello propone una inversión municipal de 181.081 euros, y que el resto, 400.000 euros llegue a través de una subvención nominativa de la Diputación, ante la imposibilidad de acogerse a alguno de los otros programas de ayuda provinciales.

En su propuesta, el Concello destaca razones de «interés público de carácter cultural, deportivo, social, económico o humanitario» por las que la Diputación debería contribuir económicamente al proyecto, que busca «aumentar la oferta metropolitana relacionada con el deporte, entretenimiento y actos culturales».

El espacio del multiusos de Bastiagueiro está diseñado para albergar a unos 3.500 espectadores pero el Concello señala en su propuesta que las gradas retráctiles permitirían elevar el aforo en 1.120 personas más. De esta manera el edificio se convertiría «en un recinto único en toda el área metropolitana de A Coruña, por su capacidad tanto para albergar diferentes eventos como por su aforo», señala el Concello.

El Ejecutivo local también remarca el retorno económico que supondría, ya que atraería visitantes al municipio «y a toda la comarca» a través del turismo deportivo. Con estas gradas el multiusos se convertiría en un recinto en el punto intermedio entre los pequeños polideportivos municipales y lugares como el Coliseum, con capacidad para más de 8.000 personas.

En su propuesta, el Ayuntamiento también resalta la práctica de deportes que se hace en el municipio, así como el nivel de los equipos deportivos locales. El Gobierno municipal cita logros como el campeonato nacional del voleibol Oleiros o la medalla de plata en la copa del Mundo del club de Gimnasia Rítmica y Artística, para justificar que hoy en día cuentan con una «limitación en cuanto a instalaciones, más pequeñas y menos adaptables», además de estar «masificadas».

El multiusos de Bastiagueiro comenzó a construirse en enero de 2024 y, aunque su inauguración estaba prevista para este verano, varios contratiempos en la obra han retrasado los trabajos y su fecha de apertura hasta septiembre de 2026.