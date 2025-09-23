Los partidos de Carral se unen para exigir a la Xunta refuerzo de docentes especialistas

Pasadas apenas dos semanas desde la moción de censura que arrebató la Alcaldía de Carral a Alternativa dos Veciños y se la dio, gracias a la poyo de los dos concejales no adscritos —exediles del partido de la margarita— al PP, los grupos políticos carraleses se unen por la educación en el municipio. Los partidos han llegado a un acuerdo para exigir a la Xunta que dote al colegio de la capital municipal, el Vicente Otero Valcárcel, del refuerzo de profesorado específico y de cuidador que las familias han solicitado con varias protestas y más de 1.600 firmas, según la ANPA Ana Lastra.

El alcalde, el popular José Luis Fernández Mouriño, ha firmado este lunes , la convocatoria de un pleno extraordinario, que se celebrará el jueves, día 25, a las 19.45. En un único punto del orden del día, los grupos plantean «instar a la Xunta a dotar de manera inmediata» a los centros educativos de Carral y, en especial, al Vicente Otero Valcárcel, de «personal de cuidado y apoyo para el alumnado con discapacidad, un profesional de Pedagoxía Terapéutica (PT) adicional, un profesional de Audición e Linguaxe (AL) adicional» y «la creación de un aula más en 4º de Educación Infantil para garantizar el respeto al cómputo correcto de las ratios que incluye el alumnado con discapacidad». También reclaman «una planificación educativa adecuada que asegure la reducción de ratios, el incremento de profesionales especializados y el cumplimiento de los acuerdos firmados con los sindicatos».