Sada consigna fondos para desbloquear la obra de la Avenida Sada e Contornos
El Gobierno local eleva este jueves a pleno un suplemento de más de 600.000 euros para obras | Reserva 242.000 euros para finalizar las obras de la avenida después de que la Justicia confirmase la deficiente ejecución del proyecto
El Gobierno local de Sada elevará al próximo pleno un suplemento de crédito de más de 600.000 euros que incluye fondos para desbloquear la obra de la Avenida Sada e Contornos. La actuación, inacabada y con importantes deficiencias, lleva paralizada desde 2021. El Ejecutivo espera retomarla ahora, después de que la Justicia confirmarse la deficiente ejecución de los trabajos y negase a la adjudicataria el pago de 80.000 euros en certificaciones pendientes.
El Concello ha iniciado ya los trámites para rescindir el contrato a esta empresa, paso previo imprescindible para poder adjudicar los trabajos pendientes. El Gobierno local reserva 242.326 euros para esta actuación.
El suplemento de crédito, que recalará en pleno este jueves, reserva fondos para otras obras. Entre otras partidas, el modificativo reserva 84.000 euros para el acondicionamiento y la urbanización de la zona exterior del centro de formación de Osedo; 172.000 euros para la mejora de las instalaciones deportivas y 50.000 euros para la reparación de las humedades en los patios y cubierta de la Casa Consistorial.
