‘Testosterona’, de Malasombra, gratis este viernes en O Burgo

El Auditorio del Edificio de Servizos Múltiples do Burgo ofrece sesión de teatro por segundo fin de semana consecutivo, con una función de Testosterona, de Malasombra Producións, este viernes a las 20.30. El espectáculo, recomendado para mayores de 14 años, cuenta con entrada gratuita con reserva previa, que ya se puede solicitar en el 981 66 55 97 o en Servizos Múltiples, ambas opciones de 9.00 a 14.00.

En la obra, el director de un importante medio de comunicación debe dejar su puesto en uno de sus dos subdirectores según factores que analiza la pieza.