‘Testosterona’, de Malasombra, gratis este viernes en O Burgo
Culleredo
El Auditorio del Edificio de Servizos Múltiples do Burgo ofrece sesión de teatro por segundo fin de semana consecutivo, con una función de Testosterona, de Malasombra Producións, este viernes a las 20.30. El espectáculo, recomendado para mayores de 14 años, cuenta con entrada gratuita con reserva previa, que ya se puede solicitar en el 981 66 55 97 o en Servizos Múltiples, ambas opciones de 9.00 a 14.00.
En la obra, el director de un importante medio de comunicación debe dejar su puesto en uno de sus dos subdirectores según factores que analiza la pieza.
