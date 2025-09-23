Vecinos amenazan con la ‘toma’ de la antigua batería de Corbeiroa ante el "desinterés" de las administraciones

La Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra amenaza con la toma simbólica de la antigua batería defensiva de Corbeiroa, en Bergondo, ante el «desinterés» de todas las administraciones por este Bien de Interés Cultural que «se cae a pedazos». Este colectivo sadense afirma que se planea crear la «República Senderista de Corbeiroa» acogiéndose al principio de prescripción adquisitiva (una figura jurídica que permite adquirir la propiedad de un bien mediante la posesión continuada, pública, pacífica y en concepto de dueño durante un periodo de tiempo determinado).

«Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros», advierten en un comunicado en el que defienden que esta medida alumbrará una «micronación cívica» cuyo objetivo será «garantizar el acceso, proteger el entorno y poner este pedazo de historia a disposición de la ciudadanía»: «O reaccionan o la primera microrrepública senderista de Galicia se convertirá en un ejemplo de cómo los vecinos gestionan lo que la burocracia abandona».

La batería de Corbeiroa, gemela a la de Fontán y emblema del escudo de Sada, se construyó en el siglo XVIII para proteger las florecientes industrias asentadas en Sada, con fábricas de salazón promovidas por catalanes y otras de jarcias y paños impulsadas por empresarios flamencos, además de una importante actividad pesquera.

La última intervención que se realizó en este enclave se remonta a 2016, cuando la Xunta realizó labores de limpieza y acondicionamiento que dejaron a la vista sus elementos, cubiertos ahora de nuevo por la maleza. «Un lavado de cara que no duró ni dos años», lamentan los vecinos de la Calle Obra. Desde entonces, critican, «ni un euro más, ni una visita técnica. Solo burocracia y silencio». «Mientras tanto, el BIC se hunde», denuncian.

Restos de la antigua batería tras las labores de limpieza y acondicionamiento contratadas por la Xunta en 2016. / LA OPINION

La asociación afirma que ha llamado a todas las puertas y solo ha recibido «evasivas». La falta de respuesta de la Administración contrasta con el estado de deterioro de este baluarte, advierten, «con los muros derrumbándose y en peligro real de desaparición».

A lo largo de los últimos años, las administraciones pusieron sobre la mesa distintas propuestas para la rehabilitación de este bien, incluida una senda que comunicase ambas baterías. Bergondo pidió en 2018 a la Xunta su recuperación y la creación de un mirador. No hubo respuesta, afirman.

Un arqueólogo propuso en 2016 su recuperación en varias fases

El arqueólogo que supervisó los trabajos de desbroce y acondicionamiento ejecutados en 2016, Santiago Vázquez Collazo, de Tomos Conservación Restauración, emitió un informe en el que destacaba que los restos descubiertos eran de «una entidad mayor de la esperada» y proponía un plan de recuperación en varias fases.

«Las soluciones de recuperación de los elementos afectados son perfectamente abordables y factibles», defendía este especialista, que consideraba prioritario llevar a cabo la tala de los árboles enfermos en riesgo de caída y ordenar la vegetación existente, prestando especial atención a las piezas emplazadas en el acantilado, las que presentaban mayor riesgo.

A continuación y como paso previo a la intervención arqueológica, este experto proponía reordenar el espacio circundante para facilitar el acceso público a esta antigua batería defensiva y realizar un registro de las estructuras y un diagnóstico detallado de su estado de conservación.

Las conclusiones de este informe dieron pie al Concello de Bergondo a solicitar en 2018 a la Dirección Xeral de Patrimonio la planificación de una hoja de ruta para recuperar este Bien de Interés Cultural. «El Concello de Bergondo se siente plenamente concernido por la necesidad de proteger y difundir la existencia de este bien patrimonial y de este rincón de nuestra geografía», afirmaba en el escrito remitido a la Xunta, en el que llamaba la atención sobre el potencial de este enclave como mirador de la ría. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de dotar a este lugar de un acceso público que a día de hoy no existe», añadía.