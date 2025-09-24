El Adif condiciona la obra en el puente del tren en Oza-Cesuras a un análisis de riesgos

La Xunta adjudicó hace ya año y medio, en abril de 2024, la obra de mejora de la seguridad en la AC-840 a la altura del talud de la vía del tren en Oza-Cesuras, pero a día de hoy, el único indicio de estos trabajos es un cartel que informa de la adjudicación de los mismos a Construcciones y Obras Taboada y Ramos por 1,14 millones.

Discrepancias entre la Xunta y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantienen en un compás de espera esta actuación, reclamada insistentemente por el Concello de Oza-Cesuras, que ya esperaba ver materializado este paso seguro bajo la vía férrea como premio a la fusión. El Gobierno gallego fijaba un plazo de 10 meses para acometer los trabajos, por lo que ya deberían estar finalizados, pero a día de hoy, sigue sin plazos.

A consulta del BNG, el Gobierno atribuye el retraso a la falta de un análisis de riesgos efectuado por un auditor independiente, un informe que, explica, debe aportar la Axencia Galega de Infraestruturas para completar el expediente. La Xunta espera poder comenzar los trabajos en breve y explica que, según la información transmitida por los técnicos, dispondrán del preceptivo permiso del Adif en «pocas semanas»: «La empresa adjudicataria está preparada para iniciar la ejecución en cuanto se emita la autorización», asegura.

El BNG de Oza-Cesuras acusa a las administraciones de «pasarse la pelota» unas a otras y exige el desbloqueo de esta actuación que ya debería estar finalizada y que tiene que ejecutarse de forma urgente por «seguridad». «No podemos permitir que esta obra quede atrapada en la burocracia. Está adjudicada, es urgente y tiene que ejecutarse de inmediato», defiende la edil Estefanía Busto, que anunció la presentación de nuevas iniciativas parlamentarias.