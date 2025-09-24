Aena aislará gratis viviendas de Oleiros afectadas por el ruido del Aeropuerto de A Coruña

La lucha para reivindicar un descanso libre de los ruidos de los aviones ha tenido efecto en Oleiros. Según informa el Concello, tras las alegaciones y demandas presentadas ante la ampliación de la servidumbre acústica del aeropuerto de Alvedro, los vecinos y vecinas afectadas, principalmente en el núcleo de Montrove, están recibiendo en sus domicilios una comunicación de AENA para hacerse cargo de las obras de aislamiento acústico.

Tal y como explican, el administrador de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) enviará un técnico a todos los domicilios afectados que lo soliciten para hacer las mediciones y decidir qué actuaciones corresponden en cada caso.

El proceso es totalmente gratuito para todas las personas afectadas. Como norma general, está previsto actuar en dormitorios y salones, pero en función de cada caaso podría incluir alguna otra estancia.

Todos los vecinos y vecinas que reciban la carta en su domicilio deben realizar la solicitud para poder optar a estar obras de aislamiento gratuitas.