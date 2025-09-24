Aena aislará gratis viviendas de Oleiros afectadas por el ruido del Aeropuerto de A Coruña
Es parte del plan de insonorización de la servidumbre acústica de Alvedro
La lucha para reivindicar un descanso libre de los ruidos de los aviones ha tenido efecto en Oleiros. Según informa el Concello, tras las alegaciones y demandas presentadas ante la ampliación de la servidumbre acústica del aeropuerto de Alvedro, los vecinos y vecinas afectadas, principalmente en el núcleo de Montrove, están recibiendo en sus domicilios una comunicación de AENA para hacerse cargo de las obras de aislamiento acústico.
Tal y como explican, el administrador de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) enviará un técnico a todos los domicilios afectados que lo soliciten para hacer las mediciones y decidir qué actuaciones corresponden en cada caso.
El proceso es totalmente gratuito para todas las personas afectadas. Como norma general, está previsto actuar en dormitorios y salones, pero en función de cada caaso podría incluir alguna otra estancia.
Todos los vecinos y vecinas que reciban la carta en su domicilio deben realizar la solicitud para poder optar a estar obras de aislamiento gratuitas.
