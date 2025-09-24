Arteixo dedicará a Feira Histórica de 1900 á figura de Castelao
O Concello de Arteixo anuncia que a nova edición da Feira Histórica 1900, que se celebrará os días 17,18 e 19 de outubro, estará dedicada á figura de Daniel Rodríguez Castelao. Tratarase dun retrato de Arteixo en 1900 a través da ollada de Castelao.
O Executivo local adianta que nos próximos días farán unha presentación da programación completa da feira, que terá actuacións teatrais e musicais, comidas e ceas populares. E, coma sempre, animan aos asistentes a caracterizarse como un galego da época do 1900.
Con esta edición, Arteixo consolida a Feira Histórica como escaparate do patrimonio local: dende recreacións de época, música tradicional e propostas familiares nun formato aberto e inmersivo. O Concello presentará estes días en detalle os escenarios, horarios e actividades.
