Cambre avanza en el pago de sus deudas pendientes

Cambre

El Concello de Cambre informa que el nuevo Ejecutivo local avanza en el pago de deudas pendientes en relación a varias empresas que prestaban servicio en el municipio, entre ellas las de mantenimiento eléctrico, limpieza de instalaciones, servicio informático y desbroce de fincas, entre otras áreas, a las que ya pagaron 2, 6 millones. Diana Piñeiro asegura que saldar deudas es «prioritario» para el Concello.

