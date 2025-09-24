Cambre avanza en el pago de sus deudas pendientes

El Concello de Cambre informa que el nuevo Ejecutivo local avanza en el pago de deudas pendientes en relación a varias empresas que prestaban servicio en el municipio, entre ellas las de mantenimiento eléctrico, limpieza de instalaciones, servicio informático y desbroce de fincas, entre otras áreas, a las que ya pagaron 2, 6 millones. Diana Piñeiro asegura que saldar deudas es «prioritario» para el Concello.