El Concello reserva 242.000 euros para reactivar la obra de la Avenida Sada e Contornos

El Gobierno local de Sada elevará al próximo pleno un suplemento de crédito de 615.000 euros que incluye fondos para desbloquear la obra de la Avenida Sada e Contornos. Esta actuación, inacabada y con importantes deficiencias, lleva paralizada desde el año 2021. El Ejecutivo de Sadamaioría espera poder retomar los trabajos ahora, después de que la Justicia confirmarse su deficiente ejecución y negase a la adjudicataria el pago de 80.000 euros en certificaciones pendientes e intereses.

El Concello ha iniciado ya los trámites para rescindir el contrato a esta empresa, paso previo imprescindible para poder adjudicar los trabajos pendientes. El Gobierno local reserva 242.326 euros para esta actuación.

El suplemento de crédito, que recalará en pleno este jueves, reserva también fondos para otras obras. Entre otras partidas, el modificativo reserva 84.000 euros para el acondicionamiento y la urbanización de la zona exterior del centro de formación de Osedo. El Concello reformó este edificio con ayudas provinciales. Los trabajos comenzaron en 2019 pero se prolongaron durante varios años. Transcurrido un lustro, el Concello aspira a completar al fin la remodelación para comenzar a impartir cursos en este centro formativo.

La propuesta económica que recalará este jueves en pleno reserva además 172.000 euros para la mejora de las instalaciones deportivas y 50.000 euros para la reparación de las humedades en los patios y cubierta de la Casa Consistorial. El Ejecutivo municipal consigna 30.000 euros para mejoras en el colegio Sada y sus Contornos. Esta partida, explica, estará destinada a ejecutar obras relacionadas con el sistema eléctrico para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad y para habilitar un aparcamiento de bicicletas.

El Ejecutivo de Sadamaioría gobierna en minoría, por lo que el éxito de su propuesta queda a expensas del voto de los grupos de la oposición, que todavía no se han pronunciado.