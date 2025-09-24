El Puerto fija la redacción del proyecto del Castro Cociñadoiro para este año

La Autoridad Portuaria presupuesta para el presente año el proyecto para levantar el Centro de Interpretación del Castro Cociñadoiro de Arteixo después de quince años de parálisis.

En respuesta al portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, el Gobierno central anunció que el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria incluye este año una partida de 167.000 euros para la redacción de esta iniciativa.

Se trata de unos fondos que ya recogía el organismo portuario en planes anteriores y que no llegaron a ejecutarse. En esta ocasión, el Gobierno afirma que el proyecto técnico del centro de interpretación se redactará durante este ejercicio, aunque no fija plazos para su construcción.

En este sentido, la Autoridad Portuaria señala que la creación del museo deberá acordarse mediante un convenio interadministrativo con el Concello de Arteixo y otras instituciones competentes, de cuyo consenso dependerán la financiación definitiva y el diseño de la gestión.

El Puerto ya anunció a principios de año que todavía no hay plazo para la construcción del museo por considerar que no es «una prioridad en este momento, ya que hay proyectos más urgentes». Una postura en la que coincidió el Ayuntamiento de Arteixo.

Los restos del castro se guardan en un almacén del Puerto

Mientras tanto, los restos de este castro, considerado singular por los expertos por tratarse de un poblado dedicado a la metalurgia del bronce antiguo y por un inusual grado de organización urbanística, permanecen en un almacén del Puerto, como admitió la Autoridad Portuaria.

El yacimiento arteixano, cuyos restos se retiraron hace 20 años para la construcción del puerto exterior de Langosteira, se ubicaba en Punta de Muros.

Una cuestión que después suscitó críticas entre algunos expertos y vecinos de la localidad al conocerse la decisión del Puerto y el Concello de Arteixo, que pactaron reubicar el museo en Monticaño en lugar de en Suevos y Rañobre, que era el lugar original que habían escogido, pegado al lugar donde se encontraba el yacimiento original, alegando que se trataba de una cuestión de «accesibilidad».