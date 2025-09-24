El Superior anula la sanción al jefe de Obras de Culleredo por empujar a un asesor del alcalde

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso de apelación del Concello de Culleredo contra la anulación de la sanción impuesta al jefe de servicio de Medio Ambiente, Servicios y Obras por echar a empujones de su despacho a un asesor técnico del alcalde, José Ramón Rioboo. El Concello abrió en 2022 un expediente disciplinario a este funcionario que decretó su suspensión durante 12 meses por cuatro supuestas infracciones graves: abuso de autoridad, desconsideración grave, atentado grave a la dignidad de la Administración y participación en una reyerta en el lugar de trabajo.

Los hechos que dieron pie a este expediente tuvieron lugar el 1 de abril de 2022. Según el relato del asesor, durante una reunión de trabajo sobre una obra en la N-550, el jefe de servicio «fue elevando el tono progresivamente» contra él hasta echarle del despacho «a empujones». El denunciante afirmó que el funcionario le había gritado «a un palmo de distancia» de su cara, perdiendo totalmente los papeles» y profiriendo «expresiones insultantes» como «eres un pesado», «no quiero tratar temas laborales contigo» o «no te vuelvo a entender más».

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña anuló la sanción al considerarla «injusta, desproporcionada y contraria a derecho». El juez restó importancia a los hechos, que limita a una «discusión laboral en un contexto de tensión» que «no alcanza el nivel de gravedad necesario» para la sanción impuesta. En su sentencia, el juzgado de primera instancia daba también la razón al jefe de servicio en lo relativo a su supuesta indefensión durante el procedimiento disciplinario y apreció una acumulación de infracciones graves «por hechos que son, en esencia, los mismos y que deberían calificarse en todo caso como una «única falta leve».

El Superior confirma la sentencia de instancia y ve probado que el Concello generó indefensión al funcionario al no permitirle intervenir en la práctica en el procedimiento disciplinario. Consideran los magistrados, que el Ayuntamiento no cumplió «con las exigencias procedimentales exigidas» al denegarle la práctica de varias pruebas o no darle acceso a las declaraciones de testigos durante la instrucción del expediente.

Los jueces consideran «especialmente relevante» que se le denegase la práctica de pruebas dado que, inciden, «podría haber derivado en una consecuencia jurídica diferente». «La vulneración del derecho de defensa tuvo un impacto significativo en el procedimiento, ya que impidió al demandante ejercer plenamente su derecho a la presunción de inocencia y limitó su capacidad para contradecir las pruebas y alegaciones presentadas», concluye el Superior.

La Justicia exime al Concello del pago de costas al considerar que el juzgado se extralimitó al entrar en el fondo tras anular la sanción por un motivo formal.