Aena aislará las casas afectadas por el ruido de Alvedro

Tras las alegaciones y demandas presentadas por el Concello ante la ampliación de la servidumbre acústica del aeropuerto de Alvedro, los vecinos de Oleiros ya están recibiendo en sus domicilios una comunicación de AENA para hacerse cargo de las obras de aislamiento acústico.

AENA enviará un técnico a todos los domicilios afectados, principalmente en el núcleo de Montrove, que lo soliciten para hacer las mediciones y decidir qué actuaciones corresponden en cada caso.

El proceso es totalmente gratuito para todas las personas afectadas. Como norma general, está previsto actuar en dormitorios y salones, pero en función de cada caso podría incluir alguna otra estancia. Los que reciban la carta en su domicilio deben realizar la solicitud para poder optar a estar obras de aislamiento gratuitas.