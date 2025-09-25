Arteixo da luz verde a un crédito de 7,9 millones con el rechazo de PSOE y BNG

El Concello de Arteixo aprobó este jueves en pleno una operación de crédito para poder ejecutar nueve de las obras previstas para este año por un importe de 7,9 millones de euros. El PP, que contó con el apoyo de la concejala no adscrita Noelia Martínez, sacó adelante la operación pese a la oposición del PSOE y el BNG, que se mostraron desfavorables al crédito por considerar que «no es el procedimiento adecuado» para este tipo de proyectos.

El crédito incluye la ejecución de las reformas del balneario (1,1 millones de euros); la primera fase de humanización de la Travesía de Arteixo (2,9 millones); la senda de la Avenida do Embalse (97.750); la senda de la Avenida da Praia (695.000); parques del municipio (750.000); la casa de baños del balneario (1,6 millones); la reforma de la plaza del balneario (300.000); el acondicionamiento del núcleo de Sorrizo (350.000) y mejoras en pasos de peatones (25.000).

El BNG: "Su gestión solo contempla obras de cemento y hormigón"

El portavoz del PSOE, Martín Seco, afirmó que este tipo de créditos deberían estar destinados para «Concellos con problemas de financiación, y no para Ayuntamientos como el de Arteixo». También quiso añadir que el Concello cuenta este año con el presupuesto «más alto de la historia y ya estamos pidiendo créditos a estas alturas».

Del mismo modo, el portavoz del BNG, Xurxo Couto, criticó a los populares por «poner dinero sin saber cuánto cuestan los proyectos e iniciar las obras del balneario después de prometerlas hace años» y señaló que su gestión «solo contempla obras de cemento y hormigón», dejando de lado cuestiones «de suma importancia» como el SAF.

El concejal de Economía, Emilio Maceiras, aseguró que el crédito les permitirá aumentar la capacidad de maniobra e indicó que se trata de un recurso financiero «como otro cualquiera».

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, añadió que las obras presupuestadas en la operación son «clave» y que «mejorarán la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Arteixo», y explicó que las reformas en el balneario no se iniciaron en 2023 porque estaban pendientes de una subvención.

925.000 euros para hacer la Travesía más accesible

El PP también ratificó en la sesión plenaria el convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Solo y el Concello para la concesión de un préstamo dotado de 925.000 euros que tiene como objeto la humanización de la Travesía de Arteixo.

Una medida que contó con los votos favorables del BNG y de Noelia Martínez, y la oposición del PSOE. Las obras irán desde la rotonda de la AG-55 hasta el cruce con la calle Reconquista, y el objetivo de la actuación es generar un espacio donde se alternarán plazas con zonas arboladas. Además, se reducirá el espacio destinado al tráfico rodado, recuperando el espacio para el peatón y permitiendo mejorar las condiciones de accesibilidad.

Se trata de un préstamo sin intereses que tiene como plazo de devolución ocho años, que contó con el rechazo del grupo socialista, que al igual que en el caso de la operación de crédito, argumentó que estas obras «se podrían hacer perfectamente con el presupuesto del Concello, que tiene un amplio remanente».

El BNG llevó a pleno una moción para poner en marcha unos presupuestos participativos en Arteixo en el ejercicio de 2026, reservando una partida inicial del 3% para la ciudadanía. Una medida que contó con el apoyo de toda la oposición, pero que no logró salir adelante por el voto en contra del PP, que alegó que estos presupuestos «solo alargarían los procesos burocráticos». El alcalde agregó además que los vecinos «ya cuentan con una amplia participación a través de la agenda urbana y rural, además de la conferencia estratégica».

Sin embargo, la corporación de Arteixo aprobó por unanimidad la moción presentada por Noelia Martínez, centrada en demandar a la Xunta «más personal de refuerzo en los centros educativos». Los socialistas llevaron la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a pleno, que consiguió luz verde pese a la abstención del PP, además de otra centrada en el apoyo al pueblo palestino, presentada también por el PSOE, que logró el voto favorable de todos.