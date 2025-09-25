Betanzos amplía el plazo para solicitar puestos del mercado

El Concello de Betanzos ha aprobado por decreto ampliar el plazo para la presentación de ofertas para la concesión de puestos en el remozado mercado de abastos.

Las personas y empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de octubre. El decreto no aclara los motivos de esta ampliación del plazo. El anterior proceso de concesión quedó desierto.