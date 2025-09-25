Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betanzos amplía el plazo para solicitar puestos del mercado

RAC

Betanzos

El Concello de Betanzos ha aprobado por decreto ampliar el plazo para la presentación de ofertas para la concesión de puestos en el remozado mercado de abastos.

Las personas y empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de octubre. El decreto no aclara los motivos de esta ampliación del plazo. El anterior proceso de concesión quedó desierto. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents