El BNG pide la dimisión de la concejala de Régimen Interior por la sanción anulada

El BNG de Culleredo reclama que la concejala de Régimen Interior «abandone de inmediato sus responsabilidades en el Gobierno local» tras la anulación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de la sanción impuesta al jefe de servicio de Medio Ambiente, Obras y Servicios del Concello cullerdense, 12 meses de suspensión de empleo y sueldo, que consideró «injusta, desproporcionada y contraria a derecho». Los nacionalistas sostienen que «esta resolución judicial confirma las advertencias hechas en pleno municipal y por la propia secretaria del Concello, que ya había advertido de la posible ilegalidad del expediente».

«La sanción tenía su origen en una ‘trifulca’ con un asesor del alcalde, pero los testimonios principales fueron aportados por asesores y personas vinculadas a empresas investigadas por el Consello de Contas por pagos irregulares», asegura el BNG.

«A raíz de este caso, la concejala de Régimen Interior [Marta Figueroa] ya había sido reprobada por la Corporación municipal a instancias de una iniciativa presentada por el BNG», recuerda la formación.

El BNG afirma que «no se trata de venganzas políticas, sino de principios básicos de legalidad, transparencia y respeto institucional, pues no puede seguir tomando decisiones una persona cuyo nombre aparece vinculado a un proceso que la justicia ha declarado nulo». El grupo nacionalista se compromete a «continuar trabajando para que se depuren responsabilidades, para que ningún cargo público se sitúe por encima de la ley y para que los vecinos recuperen la confianza en el Concello».

El Superior rechazó el recurso del Concello y ratificó la sentencia de instancia. Dicta que la «discusión laboral» que se produjo «no alcanza el nivel de gravedad necesario» para la sanción impuesta y que el funcionario sufrió indefensión en el proceso.