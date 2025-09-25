El colegio Juana de Vega reclama maestros especialistas y de apoyo

Los problemas por la falta de profesorado especializado vuelven este inicio de curso, esta vez en el CEIP de Juana de Vega, de Oleiros. El Anpa del colegio, AFA Nós Oleiros, denuncia que falta un especialista en Audición y Lenguaje, «una figura clave para ofrecer una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas».

La presidenta de la asociación, Lucía Picado, destaca que en este nuevo curso el número de estudiantes con necesidades especiales ha pasado de 18 a 21, y que sus escritos y contactos a Inspección educativa no han sido contactados. «Están recortando encubiertamente el número de profesores», afirma Picado.

La entidad también recuerda que es una situación «especialmente grave» porque afecta a «un menor en situación de vulnerabilidad». «Desde hace más de un curso, su familia lleva reclamando sin éxito los apoyos necesarios para garantizar su seguridad, inclusión y bienestar», destaca la asociación, que pide a la Xunta una persona de apoyo específica para el comedor y las actividades.

La Consellería de Educación, por su parte, indica que el centro «cuenta con todos los recursos necesarios para atender a los alumnos, incluso por encima de lo que le corresponde por números de grupos de clase» y añade que «a pesar de tener menos alumnos, cuenta con un profesional especialista en Audición y Lenguaje». El departamento autonómico informa de que, con respecto al cuidador, «está en marcha un procedimiento para la dotación de uno de carácter itinerante».

Con todo, Picado dice que el Anpa se mantendrá a la espera de que sus demandas se realicen y recuerda que la misma situación ya se ha dado en otros centros de la localidad, como el CEIP Valle Inclán, en Perillo. «Nosotros no queremos atacar, queremos que se solucione el problema», dice Picado, que añade que «no descartamos movilizaciones».