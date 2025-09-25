Corbeiroa: una fortificación olvidada

La iniciativa de la Asociación de Veciños da Obra de crear la «República Senderista de Corbeiroa» ha puesto de nuevo en el foco esta antigua batería defensiva, construida en el siglo XVIII para proteger las florecientes industrias asentadas en Sada, como las fábricas de salazón promovidas por empresarios catalanes y la de jarcias y paños impulsadas por industriales flamencos.

Esta fortificación, blasón del escudo de Sada junto a su gemela de Fontán, lleva años olvidada y en un limbo administrativo. Inaccesible desde tierra sin el permiso del Albergue de la Marina y totalmente cubierto de la maleza, el castillo de Corbeiroa es uno de los Bienes de Interés Cultural más desconocidos de la comarca a pesar de que forma parte de los catálogos de patrimonio de Sada y Bergondo.

La descripción incluida en la ficha del catálogo de Sada ilustra hasta qué punto se ha convertido en un BIC inaccesible. Los redactores del documento dejan constancia que «fue imposible acceder al yacimiento», lo que frustró su inspección. «De la documentación consultada en los archivos militares se desprende el estado de absoluto abandono en el que se encontraba en 1830 y que era una constante desde la Guerra de Independencia», detalla la ficha.

Este asentamiento fortificado se asienta a caballo entre Sada y Bergondo. En 2016, los dos concellos solicitaron a la Xunta su recuperación. La petición fue atendida, pero solo en parte. Ese año, la Consellería de Cultura encargó obras de desbroce y un estudio arqueológico. Los trabajos de limpieza dejaron al descubierto la estructura de esta batería, «de la que no había registro alguno» y mucho mejor conservada que la de Fontán, como destacaba el estudio arqueológico de Santiago Vázquez Collazo.

La antigua batería de Corbeiroa, tras las obras de desbroce de 2016 que dejaron al descubierto su estructura. / LA OPINION

«Los restos descubiertos son de una entidad mayor de la que a priori se esperaba» y «muestran un aceptable estado de consevación», concluía este especialista, que proponía actuar en varias fases para recuperar el asentamiento. En su informe, este experto advertía de los riesgos que entrañaba la vegetación para la conservación de este bien y apremiaba medidas ante las grietas provocadas por las raíces, que estaban ocasionando la «caída y pérdida del material constructivo».

A pesar de estas advertencias, la intervención de Patrimonio se limitó a esta limpieza y la colocación de un cartel informativo, desoyendo la petición del Concello de Bergondo de 2018 de recuperar el asentamiento por etapas.

La maleza se ha adueñado nuevamente de este lugar sin que ninguna administración tome medidas o alce la voz. Los gobiernos de Sada y Bergondo expresan su «apoyo total» a la iniciativa vecinal que ha rescatado del olvido esta fortificación y aprovechan para poner de nuevo sobre la mesa la creación de una senda hasta esta batería: «Un paseo desde Sada sería espectacular», apunta el edil bergondés Juan Fariña. El alcalde de Sada, Benito Portela, afirma que ha mantenido reuniones informales con los propietarios de terrenos para la creación de este sendero y avanza su intención de abordar este proyecto y la recuperación de la torre en su próxima reunión con Costas.

Ante la falta de compromisos concretos y el silencio de los organismos autonómicos y estatales, la Asociación de Veciños da Obra anuncia que «declarará unilateralmente la República Sendeirista de Corbeiroa como una micronación ejemplarizante de cómo los vecinos gestionan lo que la burocracia abandona» . Este colectivo ha creado una página web para dar a conocer su iniciativa. En este portal, invita a los vecinos a colaborar como voluntarios para recuperar esta batería «para uso y disfrute senderista de toda la ciudadanía». Entre otras acciones, pide ayuda para la limpieza del entorno, «devorado por la maleza», y la creación de un acceso público. La entidad ha compuesto ya un himno para esta «micronación» al que pone voz el cantautor Paris Joel.