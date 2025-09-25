Las empresas de Arteixo pasarán a pagar el agua por franjas de consumo en octubre

Sumarte, la empresa encargada de la gestión de los servicios urbanos municipales de Arteixo acaba de anunciar una modificación en su régimen tarifario del suministro de agua que afectará a las empresas instaladas en la localidad desde el 1 de octubre. Con este cambio, los consumidores que hasta ahora estaban incluidos en la tarifa 2.4 de ‘Suministro de agua no potable para usos industriales’ pasarán a integrarse en la tarifa 2.2 de ‘Consumos no domésticos’.

Hasta ahora, los usuarios industriales pagaban 0,3562 euros por cada metro cúbico de agua, con un mínimo trimestral de 32,05 euros, lo que les permitía recibir hasta 90 metros cúbicos en el mismo período. La nueva tarifa introduce un sistema de cuotas fijas y tramos de consumo con importes superiores.

Entre las condiciones de la tarifa 2.2 se incluyen una cuota trimestral de disponibilidad del servicio de 14,0691 euros y otra de mantenimiento y reposición de contadores de 3,1266 euros. El precio por metro cúbico varía según el volumen consumido. Va desde los 0,9362 euros por hasta 45 metros cúbicos, hasta 1,0161 euros entre 45 y 600 metros, y 0,8595 euros para volúmenes superiores.

Tarifas domésticas cuando el consumo no supere los 25 metros

En los casos en que el consumo trimestral no supere los 25 metros, se aplicarán las tarifas domésticas, excepto la cuota de mantenimiento, que seguirá la establecida en la nueva tarifa.

La resolución que formaliza estos cambios se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web de Sumarte desde este miércoles, cumpliendo así con las obligaciones legales de notificación colectiva. Los usuarios afectados tendrán la posibilidad de presentar reclamaciones si consideran que la nueva tarifa no se ajusta a su situación.

Este cambio implica un ajuste significativo en la facturación de las industrias, que dejarán de tener un mínimo trimestral y pasarán a un sistema que puede resultar más costoso si su consumo supera determinados tramos. La medida apuesta por homogeneizar el régimen tarifario y adecuar los precios al consumo real de agua no doméstica en la localidad.

Con esta modificación, Sumarte busca también fomentar un uso más eficiente del recurso hídrico, al vincular el coste del servicio directamente con el volumen consumido, para incentivar a las empresas a gestionar su consumo de agua forma más responsable.

El cumplimiento de esta nueva normativa, enmarcada en la ordenanza no fiscal número seis del suministro del agua, entrará en vigor a partir del padrón del cuarto trimestre del año, es decir, desde el miércoles de la semana que viene.