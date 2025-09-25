Familias y vecinos piden adaptar una línea de bus para dar servicio al instituto de A Barcala

Familias de estudiantes del instituto Afonso X O Sabio y entidades vecinales de O Temple y A Barcala piden modificar una línea de bus para dar servicio a los alumnos de Bachillerato y FP, que no tienen el derecho al transporte escolar gratuito por cursar formación no obligatoria. La Asociación de Vecinos de O Temple y la Asociación de Mayores de A Barcala han arropado las reclamaciones de familiares de alumnos y han impulsado una recogida de firmas que avale su demanda antes las instituciones. El Concello de Cambre apoya la petición, que llevará a pleno hoy el PSOE en una moción, y la Xunta asegura que analizará la petición para, «en el caso de que sea viable, tratar de atender esta demanda».

La opción que los vecinos ven más viable es modificar la línea de bus interurbano D3 Aeropuerto-O Burgo- Perillo-O Temple-Barcala. En concreto, plantean adelantar el inicio de la primera ruta de las 8.10 a las 7.45 y atrasar la vuelta de las 14.10 a las 14.20 si sale del interior de la urbanización de A Barcala y a las 14.30 si parte de la glorieta exterior. Por las tardes, habría que modificar horarios solo los martes. En cuanto a las paradas, piden añadir a la ruta habitual una junto a la rotonda de la Costa da Tapia a la altura de la calle Estanque.

Los impulsores de la solicitud, que acudirán hoy al pleno, defienden que los chicos podrían utilizar su tarjeta Xente Nova y que la empresa concesionaria del servicio se beneficiaría al ganar usuarios en la línea. Los interesados pueden firmar en apoyo a la iniciativa en varios puntos del municipio, desde la Casa del Concello hasta los locales de las Asociación de Vecinos de O Temple y de las de la tercera edad de O Temple y A Barcala y en varios negocios locales. El Ayuntamiento apoya la iniciativa y muestra su disposición a colaborar.