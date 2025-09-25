A Laracha insta a tener un consumo moderado del agua
Augas de Galicia declaró una prealerta por escasez | El Concello suspendió el riego en zonas verdes
Tras la declaración de Augas de Galicia de la prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Anllóns, el Concello de A Laracha hace un llamamiento a la ciudadanía a hacer un consumo «responsable» que contribuya a mantener el caudal ecológico.
El Ejecutivo local solicita a los laracheses que activen medidas de ahorro y eviten usos innecesarios mediante acciones como, por ejemplo, restringir los riegos, limitar el lavado de vehículos, a excepción de las empresas dedicadas la esa actividad, no emplear agua potable para el llenado de las piscinas de particulares o reutilizar el agua para otros usos.
El Ayuntamiento tiene suspendido el riego en las zonas verdes públicas desde principios de este mes, una medida que se mantendrá mientras que continúe la situación de prealerta.
