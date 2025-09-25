Mulleres Rurais A Xungueira das Encrobas recibe una subvención

La diputada de Mar y Medio Rural de la Deputación, Cristina Capelán, visitó este miércoles la Asociación de Mulleres Rurais A Xungueira das Encrobas, en Cerceda, para conocer de primera mano el proyecto apoyado por la institución provincial en el marco de su línea de subvenciones a entidades rurales. Gracias a esta ayuda, la asociación se pudo dotar de nuevos medios materiales, entre ellos panderetas, micrófonos y nuevas piezas de vestimenta tradicional.