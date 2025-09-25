Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noelia Martínez pide reforzar la plantilla en los colegios

Arteixo

La concejala arteixana, Noelia Martínez Canosa, demandará personal de refuerzo, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y cuidadores en los colegios públicos de la localidad en el pleno de este jueves.

