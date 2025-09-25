Noelia Martínez pide reforzar la plantilla en los colegios
Arteixo
La concejala arteixana, Noelia Martínez Canosa, demandará personal de refuerzo, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y cuidadores en los colegios públicos de la localidad en el pleno de este jueves.
