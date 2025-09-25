O parque Rosalía Mera, en Oleiros, protagonista dunha película
A singularidade do deseño do parque Rosalía Mera, en Santa Cruz de Oleiros, é o foco do documental ‘Con Outra Ollada’, producido pola productora Marma, que se estrea este venres ás 20.30 horas
Un parque singular que merece unha película. Así considerárono dende a produtora audiovisual Marma, que este vernes ás 20.30 horas estrea Con Outra Ollada, un documental que ten coma protagonista ao parque de Rosalía Mera.
O director do filme, Matías Losada, explica de onde xurdiu a idea: «Foi na presentación do Parque dos Veciños, onde Sandra [Ortega, filla de Rosalía Mera] e a familia decidiron que era unha pena non contar a idiosincracia do parque, como estaba feito e por que se fixo así».
O parque de Rosalía Mera foi inaugurado en abril de 2024, na parcela de 20.000 metros cadrados de Santa Cruz que a súa filla donou ao Concello de Oleiros para este propósito. Alí onde se poderían ter feito 88 vivendas, no seu lugar creouse un espazo verde en sintonía coa biodiversidade.
«Unha das singularidades do parque é que o Grupo Hábitat participou no seu deseño, foron eles os que propuxeron a charca», sinala Losada, que engade que «normalmente os grupos ecoloxistas asesoran, pero neste caso participaron na construcción». No resultado final tamén participou a empresa de economía social Trébore Jardinería, así como outros actores locais. «Todos colaboraron moitísimo. Nós intentamos expresar esa conexión que houbo entre as diferentes disciplinas», di.
Para situar a singularidade do parque e a súa relación coa natureza o equipo gravou esceas no espazo durante as diferentes estacións do ano. «Para nós era moi importante que se reflexara que un parque na natureza cambia segundo pasa o ano. Realmente non hai que regar as pradeiras, hai que deixar que a natureza cambie os seus estados», sinala o director.
No Rosalía Mera non só se coidan as plantas, senon que tamén se lle intenta dar o espazo que merece áfauna autóctona. Hai caixas nido nas árbores e refuxios para morcegos e insectos, e ras que xogan na auga da charca.
Para a produtora Marma do máis importante do documental é que os espectadores queden ca idea de que un espazo verde así é posible. «É un modelo que en Europa está moi introducido, pero é unha pena que en obra pública sexa tan difícil facer algo así. O que intentamos explicar no documental é que non é tan complicado, pódese facer perfectamente», salienta o director.
