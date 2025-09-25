Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales

El Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña ha dictado una sentencia contra el Concello de Oza-Cesuras que abre la puerta a que se indemnice a miles de empleados públicos por abuso de temporalidad. El fallo va en la línea de otro del juzgado de Granollers, que reconoció recientemente la posibilidad de establecer una sanción de carácter disuasorio al amparo de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de la contratación temporal en el sector público.

En el caso concreto de Oza-Cesuras, el Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña acoge parcialmente los argumentos del despacho de abogados Zeres y condena al Concello a indemnizar a una empleada con 5.001 euros (el equivalente a una sanción en grado máximo por la transgresión de la normativa en materia de contratación). La sentencia no es firme

La demandante, agente de empleo y desarrollo local, presta servicios por cuenta del Concello de Oza-Cesuras desde el 30 de diciembre de 1999 en virtud de sucesivos contratos laborales temporales por obra o servicio. El pasado año, interpuso una denuncia para exigir que se declarase su condición de personal laboral indefinido y se condenase al Concello por fraude de ley en la contratación temporal. La empleada reclamaba una indemnización y también que se le reconociesen ocho trienios y la liquidación por vacaciones y días de asuntos propios no disfrutados.

El juzgado estima parcialmente su demanda y concluye que el Concello abusó de la contratación temporal para «encubrir una necesidad permanente y estructural». La juez María Fe López rechaza el alegato de Oza-Cesuras, que defendió que el servicio para el que fue contratada posee autonomía y sustantividad propia y está amparada en una subvención de la Xunta.

El juzgado rechaza sus argumentos y concluye que la actividad contratada es «permanente, habitual y ordinaria» de la Administración y que las sucesivas prórrogas del contrato contravienen la ley. Por todo ello, declara a la demandante empleada indefinida no fija con la categoría de agente de empleo y desarrollo local y ordena al Concello indemnizarla con 5.001 euros. La jueza argumenta que la Justicia de Granollers «ha reconocido recientemente esta posibilidad» en una «interesante resolución».

La jueza reconoce además a esta trabajadora el derecho a que se compute la antigüedad total a efectos de trienios, pero rechaza su pretensión de que se le abone el pago de vacaciones y días de asuntos propios devengados y no disfrutados dado que en la actualidad la relación laboral con el Concello está vigente pero en suspenso dada que está pendiente la revisión de una incapacidad permanente total.

El despacho de abogados Zeres, que logró un fallo similar en Cangas (Pontevedra) apela a la necesidad de un «cambio legislativo» para frenar el abuso del contrato temporal en el sector público.