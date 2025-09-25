El personal del Concello de Cambre retoma las protestas

La asamblea de trabajadores del Concello de Cambre ha acordado retomar las movilizaciones «ante el empeoramiento de los problema laborales que se vienen arrastrando desde hace ya años». La junta de personal ha convocado una primera concentración para este jueves a las 10.45 ante la Casa del Concello, previa a la celebración del pleno municipal, a las 11.00.

La CIG asegura que «el Concello está en una situación límite al borde del colapso administrativo, con un personal agotado, desgastado y claramente insuficiente». Recuerda que «la organización administrativa que determina los puestos de trabajo que existen y las funciones que tienen que realizar data de 1999» y «desde entonces, ningún otro Gobierno local modificó la RPT, pensada para un municipio de unos 18.000 habitantes, pero que ahora cuenta con casi 7.000 habitantes más». Afirman que «a esto se une la merma en el personal y la no cobertura de las vacantes, que desafortunadamente son muchas». Cita, por ejemplo, el caso de la brigada de obras, que no puede acudir a hacer trabajos por carecer de conductor.