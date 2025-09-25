El pleno de Sada da luz verde a la reserva de 615.000 euros para obras

El voto favorable del PSOE y BNG permitió al Gobierno local de Sadamaioría aprobar en pleno el suplemento de crédito de 615.000 euros para obras, incluida la reactivación de la reforma de la Avenida Sada e Contornos tras varios años de parálisis. El modificativo incluye también fondos para otra fase del acondicionamiento del centro de formación de Osedo y para mejoras en el edificio administrativo, el colegio Sada e Contornos y la piscina municipal.

Unidos por Sada votó en contra y el PP y el edil no adscrito optaron por la abstención. Los tres grupos apelaron a supuestas deficiencias o carencias en los proyectos de obra, extremo que también criticó el PSOE. El alcalde, Benito Portela, replicó que el asunto que se sometía a aprobación era la reserva de fondos para las obras, informado favorablemente por el interventor.

Becas comedor

El pleno dio luz verde a las bases para las becas comedor del colegio Pedro Barrié de la Maza, presentadas por urgencia. El asunto prosperó con el voto favorable de todos los grupos salvo el BNG, que votó en contra. Su portavoz, Emilio Graña expresó sus dudas sobre los beneficios del cambio y vaticinó que «no aportarán nada bueno y positivo» para la mayoría de las familias, al complicar los trámites.

El resto de los grupos de la oposición votó a favor aunque recriminó al Gobierno local en tramitar el expediente.

Becas comedor

El pleno aprobó por unanimidad conceder la bonificación del impuesto de obras a los promotores de la obra para rehabilitar la antigua confitería Mora como hotel y cafetería. La Corporación acordó conceder una exención del 95% en el ICIO a esta actuación en aplicación de la ordenanza fiscal, que establece una bonificación de este impuesto en obras de especial interés municipal por circunstancias histórico-artísticas en edificios catalogados, como es el caso.