El PSOE llevará la reducción de la jornada laboral a pleno

El PSOE de Arteixo llevará este jueves a pleno una moción en apoyo a la reducción de la jornada laboral a 37, 5 horas semanales, una medida que consideran «un avance histórico en derechos sociales y labores en nuestro país». El grupo municipal solicitará el apoyo del resto de la corporación municipal. También presentará otra moción centrada en denunciar «la falta de valentía del PP» sobre el genocidio en Gaza y la convocatoria «sin tiempo» de la concentración solicitada por la Fegamp la semana pasada. «Pedimos al Concello que se posicione con claridad en relación a este asunto», dicen.